Cassøe Krüth wint kür op muziek Gothenburg met bijna 87%, Good Old Zack derde

Ze was al de beste in de Grand Prix en ook in de kür op muziek liet Carina Cassøe Krüth zien wat ze waard is. Haar topmerrie Heiline's Danciera (v. Fürstenball) liet nergens een steekje vallen en danste naar bijna 87%. Daarmee stond de combinatie dik 4% los van de nummer twee Isabell Werth. Good old Zack liep onder Nanna Skodborg Merrald naar de derde plaats.

De kür op muziek in Gothenburg kende vele hoogtepunten waaronder de winnende kür van Cassøe Krüth. De Deense amazone blijft haar twaalfjarige Fürstenball-dochter verbeteren en dat is ook terug te zien in de scores. Vandaag verscheen er 86.855% op het scorebord en daarmee wist de combinatie de kür ruimschoots te winnen.

Stuivertje wisselen

Voor Isabell Werth en Nanna Skodborg Merrald was het stuivertje wisselen vandaag. Nanna Skodborg Merrald reed de negentienjarige(!) Blue Hors Zack (v. Rousseau) gisteren nog naar de tweede plaats in de Grand Prix maar moest vandaag genoegen nemen met het brons. Met 81.385% eindigden de combinatie op de derde plaats. Isabell Werth nestelde zich tussen het Deense geweld in op plaats twee. Zij reed Quantaz (v. Quaterback) naar 82.775%.

Uitslag

Bron: Horses.nl