Cathrine Dufour: ‘Dit bewijst dat dromen kunnen uitkomen’

Cathrine Dufour verbaasde zondagmiddag vriend en vijand door haar Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) naar de overwinning in de Grand Prix kür van de Saab Top 10 te sturen. De amazone kende een uiterst succesvol jaar, maar dressuurkoningin Isabell Werth werd vooraf getipt als winnares en zette alles op alles om voor het derde jaar op rij de prestigieuze titel binnen te slepen.

Een dag na haar overwinning kan Dufour het nog steeds niet geloven: “Toen ik vanmorgen vroeg wakker werd, moest ik mezelf knijpen en de foto’s op mijn iPhone bekijken om te geloven dat gisteren geen droom was. Gisteren was voor mij zéker een bewijs van het feit dat dromen uit kunnen komen.”

‘Gelukkigste meisje ter wereld’

Direct na de bekendmaking van haar score, de 89,445% was direct goed voor een persoonlijke record, was de Deense al in extase. “Ik bedoel, wat is er gebeurd?! Dat ik Cassidy in mijn leven heb, maakt mij zeker weten het gelukkigste meisje ter wereld. Wat een jaar voor mij en mijn paarden. Cassidy heeft van iedere seconde genoten, net zoals ik zelf!”

Bijzonder jaar

Voor Dufour is het een bijzonder succesvol jaar. Met de zestienjarige Cassidy won ze in de Grand Prix Spécial brons op het Europees kampioenschap in Rotterdam en haar ‘tweede’ paard Bohemian stapte uit de schijnwerpers. Hij liep dik een maand geleden naar 88,190% in de Wereldbeker-kür in Herning en daarmee bewees Dufour dat ze met meerdere paarden tot de top van de sport behoort.

Bron: Dufour Dressage/Horses.nl