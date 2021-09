Cathrine Dufour: ‘Dit is misschien één van Cassidy’s laatste wedstrijden’

Cathrine Dufour maakt op de wereldbekerwedstrijd in Herning haar rentree met Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall). De achttienjarige Deens Warmbloed-ruin liep in februari vorig jaar zijn laatste wedstrijd. Zijn amazone maakte al in aanloop naar de selecties voor de Olympische Spelen dit jaar bekend dat ze van plan was om Bohemian (Bordeaux x Samarant) mee te nemen naar Tokio en dat met Cassidy de focus lag op de wereldbekerwedstrijden dit najaar. Herning is daarvan de eerste.

“Ik heb de meest geweldige herinneringen aan de wereldbekerwedstrijd in Herning. Het hoogtepunt is 2017, toen ik Isabell Werth versloeg”, vertelt Cathrine Dufour. Ze neemt dit jaar Cassidy mee naar Herning. “Dit is misschien wel één van zijn laatste wedstrijden, dus ik kijk er echt naar uit om hem in Herning te rijden.”

Dufour begon met Cassidy bij de junioren en stroomde succesvol door naar de young riders, U25 Grand Prix en vervolgens naar de senioren. Hoogtepunten uit hun gezamenlijke carrière zijn het winnen van individueel brons op de Europese kampioenschappen in Gothenburg (2017) en Rotterdam (2019). Daarnaast namen ze in 2016 deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

