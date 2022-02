Cathrine Dufour: ‘Dit was Vamos’ internationale doorbraak’

Het was geen verrassing dat Jessica von Bredow-Werndl gisteren de overwinning in de wereldbeker-kür in Neumünster greep, maar de als tweede geplaatste Cathrine Dufour reed een bovenverwachting goede kür. Met de pas tienjarige Vamos Amigos (Vitalis x Hotline) scherpte ze met 86,725% haar persoonlijk record met maar liefst vijf (!) procent aan. "Dit had ik totaal niet verwacht", jubelt de trotse amazone.

Op social media noemt Cathrine Dufour het optreden van de Westfaler zijn internationale doorbraak. “Vandaag hadden we een adembenemende kür met 86% een een freakin’ tweede plaats achter ’s werelds nummer één, Jessica von Bredow-Werndl.” De Deense amazone vertelt in een interview: “Ik ben echt super, super blij en ik had dit totaal niet verwacht. Het is een heel lastige kür en Vamos deed het perfect. Ik ben heel trots op hem.”

Internationale starts

Vamos Amigos van de familie Pidgley maakte in oktober 2020 zijn internationale Grand Prix-debuut. Op CDI3* Aarhus liep de ruin toen naar 73,457% in de Grand Prix en 72,660% in de Spécial. Daarna reed Dufour hem vorig jaar in Hagen, Compiègne en Lyon. Op de wereldbekerwedstrijd in Lyon liep Vamos Amigos zijn eerste kür. Met 81,135% werd hij toen vierde.

