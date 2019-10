Cathrine Dufour dolenthousiast over Bohemian: ‘Hij wordt ongelofelijk’

Cathrine Dufour beleefde een droomweekend op de wereldbekerwedstrijd in Herning. Bohemian (Bordeaux x Samarant) ontpopte zich met scores van 83,02% en 88,19% tot de gedroomde opvolger van haar Olympische troef Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall). "De dag dat ik hem echt voor me uit kan rijden, kan ik alleen maar naar uitkijken!"

De Deense amazone stak haar enthousiasme in de FEI persconferentie niet onder stoelen of banken. “De Grand Prix was een hoogtepunt, hij was ontzettend dapper voor een volle tribune en alles viel op z’n plek. Vandaag presteerde hij weer op zijn maximale kunnen, ik kan er alleen maar naar uitkijken wat hij gaat doen als ik hem nog wat meer kan gaan rijden, hij wordt ongelofelijk!”

Penny-meisje

“Mijn paarden zijn echt mijn teamgenoten en ik heb respect voor ze in de ring. Als ze me aangeven dat ze iets niet kunnen, dan denk ik bij mezelf: ‘misschien volgende keer’. Ik push ze nooit en dat geeft ze zelfvertrouwen. Ik hou van mijn paarden. Vanbinnen ben ik net een penny-meisje”, vertelt ze lachend.

Alleen maar naar uitkijken

Dufour heeft haar plannen voor volgend jaar al klaar. “Ik wil beide paarden (Cassidy en Bohemian) klaarmaken voor Tokio. Ik heb met Bohemian rustig aan gedaan om hem meer op lengte te krijgen en hem sterker te laten worden. Ik probeer nog steeds om hem in balans te krijgen. Maar de dag dat ik hem echt voor me uit kan rijden, kan ik alleen maar naar uitkijken!”

Bron: FEI Persbericht