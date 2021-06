Cathrine Dufour en Bohemian weer naar ruim 80% in Grand Prix

Nadat Cathrine Dufour eind vorige maand in Compiègne met Bohemian (Bordeaux x Samarant) uitgebeld werd omdat ze de vosruin de ring niet in kreeg voor de Grand Prix Spècial, lijkt het duo nu de ontspanning weer te hebben gevonden. Op het CDI in Herzlake kregen ze gisteren ruim 80% in de Grand Prix en hoewel de punten van de jury wat uit elkaar lagen met 78,152% als laagste en 84,848%, waren de juryleden het er unaniem over eens dat Dufour en Bohemian de beste waren in de rubriek.