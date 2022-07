Cathrine Dufour en Denemarken lijken stevig te zitten op de dressuurtroon, TeamNL vierde

In de afwezigheid van Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB lijken Cathrine Dufour (met twee paarden!) en het Deense team stevig te zitten op de dressuurtroon richting Herning. Na de winst in de 4* Grand Prix met Bohemian, winst in de 5* Grand Prix met Vamos Amigos, wint Dufour vandaag ook de 5* Spécial met Vamos Amigos. Drie keer met scores over de 80%. Bij de rest van Team Denemarken, dat onder hun kunnen bleef in de Grand Prix, ging er in de Spécial een schepje bovenop en zo werd Duitsland verslagen. Al had dat ook te maken met het feit dat Isabell Werth op grond van de bloedregel werd uitgebeld.