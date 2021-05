Cathrine Dufour gaat Charlotte Fry voorbij met Vamos Amigos in GPS Compiègne

Met de door Reesink Horses gefokte Vamos Amigos (Vitalis x Blue Hors Hotline x Sandro Hit) moest Cathrine Dufour gisteren nog genoegen nemen met de tweede prijs (73,435%) achter Charlotte Fry met Everdale, vandaag stond de Deense vooraan op CDIO Compiègne. De negenjarige ruin van familie Pidgley (het derde GP-paard van Dufour) stikt van het talent, maar wordt nog snel heet. Vandaag in de Spécial zat er wat meer rust in de proef en de score ging daarmee direct over de 75%: 76,489% was genoeg voor de winst in de Grand Prix Spécial.

Als Vamos Amigos wat meer rust in zijn lijf krijgt, kan hij heel hoog gaan scoren in de Grand Prix. Eigenlijk kan hij alles voor een minstens acht en die kreeg hij ook vaak vandaag.

Everdale naar 75,787%

Gertjan van Olsts Everdale (Lord Leatherdale x Negro) blijft met Charlotte Fry in dit Olympiche jaar ook lekker doorscoren. Hij loopt de laatste tijd bijna altijjd technisch foutloze proeven, wie wil zeuren kan zeggen dat hij nog iets meer ontspannen door de proef kan en in de verzameling iets meer kan gaan zitten. Gisteren was er in na de technisch foutloze Grand Prix 76,674% en de winst, vandaag 75,787% met een fout (de eners op de AC-lijn).

Blue Hors Zack op 3

Op 3 nog een KWPN-hengst, Blue Hors Zack (v. Rousseau), kwam met Nanna Skodborg Merrald op 73,17%. Het eerste appuyement ging de mist in, maar verder lukte eigenlijk alles in de proef.

Lyndal Oatley zette met de KWPN-merrie Elvive (v. Tuschinski) de vierde score neer: 73,149%.

Zonik op 5 met 72,936%

Glock’s Zonik (v. Blue Hors Zack) liep in zijn eerste Grand Prix Spécial naar 72,936%. Lang leek Minderhoud met Zonik richting een score van 73-74% te gaan, maar toen de eners twee keer (op de diagonaal en op de AC-lijn tussen de pirouettes) twee keer kapot gingen, zat dat er niet meer in. De proef kende ook veel hoogtepunten: vooral in het drafgedeelte met onder andere het uitstrekken, het passagewerk, de appuyementen. In de galopreprise sloop (net zoals gisteren) nog wat spanning.

MER-score

Voorlopig lijkt Glock’s Dream Boy nog de eerste keus (met 75% in de GP in Opglabbeek en 74% in de GPS), maar dit was natuurlijk nog maar het eerste concours van dit nieuwe duo.

In ieder geval is de eerste MER (Minimum Eligibility Score = 66%) van twee binnen sinds gisteren, zodat Zonik überhaupt voor Tokio in aanmerking kan komen. De tweede, die voor 20 juni behaald moet worden, kan nog in Pilisjaszfalu of Le Mans worden gehaald. Voor die twee concoursen is Zonik ook ingeschreven volgens de KNHS kalender.

Uitslag

Bron: Horses.nl