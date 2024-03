Cathrine Dufour: ‘Ik ben altijd al fan van Freestyle geweest’

Cathrine Laudrup-Dufour heeft sinds enkele maanden Charlotte Dujardins voormalige WEG-paard Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) onder het zadel en het lijkt er nu al op dat de Deense amazone en de Hannoveraanse-merrie tot de grote favorieten voor individueel eremetaal op de Olympische Spelen in Parijs behoren. "Het is onwerkelijk. Ik ben altijd al fan van Freestyle geweest en ik moest mezelf echt knijpen om me te beseffen dat ik haar nu mag rijden."

Met Charlotte Dujardin in het zadel won Freestyle bijna alle wedstrijden die ze liep. Met slechts vier internationale Grand Prix-wedstrijden in de benen won ze in 2018 brons op de Wereldruiterspelen in Tryon en daarna volgden nog meer successen, met onder andere een tweede plaats op Jumping Amsterdam in 2020 (89,505%) en het jaar daarop versloegen ze Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB in de Grand Prix Spécial op Horses & Dreams in Hagen. Tegen alle verwachtingen in koos Dujardin haar andere paard Gio (Tango x Apache) voor de Olympische Spelen in Tokio en daarna bleef het stil rondom de combinatie. Eigenaresse Emma Jane Blundell haalde de merrie naar huis en bracht haar vorig jaar zelf in de nationale Grand Prix uit.

Aan het eind van het jaar kondigde Dufour aan dat ze, samen met de familie Zinglersen, mede-eigenaresse van Freestyle geworden is. “Ik volg Cathrine al langere tijd, haar reis met Cassidy en de relatie met haar paarden. Ze woont vlakbij een goede vriendin van me, Lone Boegh Henriksen. Cathrine en Lone kennen elkaar ook goed. Ik kwam op een gegeven moment met Lone in gesprek en vertelde haar dat ik het fantastisch zou vinden om Freestyle weer in de top van de sport terug te zien. Ze raadde me Cathrine aan en bracht ons met elkaar in contact”, vertelt Emma Jane Blundell.

Speciaal

Niet lang daarna kwam Dufour naar Groot-Brittannië. “Emma reed haar op de eerste dag en daarna heb ik er tien minuutjes op gezeten. Ik wist direct dat ze heel speciaal was. Ze had haar oortjes naar voren en wilde heel graag werken. Ze stond er goed voor en ze voelde heel goed aan, het was liefde op het eerste gevoel”, blikt de Deense terug. “Cathrine is een fantastisch persoon en zodra ze op Freestyle zat, wist ik het. Het klikte direct.”

Vereerd

Met alles wat Freestyle al gepresteerd had, lag de lat hoog. Dufour wist dat als ze Freestyle ging rijden, ze dat niet precies zoals Dujardin kon doen en dat ze samen hun weg moeten vinden. De Deense had tot op dat punt nog nooit een paard dat met een andere ruiter of amazone Grand Prix had gelopen gereden. Maar ondanks alle zorgen, maakten Dufour en Freestyle op CDI Kronenberg afgelopen december een indrukwekkend debuut (81,196% in de Grand Prix en 81,404% in de Spécial). “Ik voelde me echt vereerd dat ik Freestyle de ring in mocht rijden. Toen ik de laatste piaffe reed, voelde ik de tranen over mijn gezicht rollen. Ik kon het niet geloven. Ze liep zo’n fantastische Grand Prix, ze gaf alles.”

Parijs

Hoewel de Olympische Spelen dit jaar op de planning staan, is het welzijn van Freestyle voor Blundell en Dufour het belangrijkste. “De wedstrijden staan op de tweede plaats, maar we gaan waar we kunnen”, vertelt Blundell. “De Olympische Spelen heb ik wel in gedachten, het is een grote droom, zeker met wat ze in Nederland al heeft laten zien. Het is moeilijk om te denken aan hoe fantastisch het zou zijn om met Freestyle deel uit te maken van het Deense team”, aldus Dufour.

Bron: FEI