Cathrine Dufour: ‘Ik blijf mezelf uitdagen’

Cathrine Laudrup-Dufour won afgelopen weekend de Grand Prix en de kür op muziek op de Wereldbekerwedstrijd in Herning. Met de Fidermark NRW-dochter Mount St. John Freestyle zette ze in beide proeven een nieuw PR neer. "Ik blijf mezelf uitdagen", vertelt de Deense amazone na afloop.

Op de Olympische Spelen in Parijs zetten Dufour en Freestyle in de Grand Prix Spécial de hoogste score neer en gingen als favorieten voor individueel eremetaal naar de kür. Maar het werd geen medaille, maar een vijfde plaats. “Freestyle verraste me een beetje in Parijs. Ze was wat gestrest door de prijsuitreiking na de Grand Prix Spécial. Hier in Herning was ze een stuk kalmer, omdat Cassidy de prijsuitreiking voor haar gedaan heeft”, legt ze uit.

Diepe betekenis

De kür heeft een hoge moeilijkheidsgraad, maar heeft ook een diepe persoonlijke betekenis. “Ik blijf mezelf uitdagen. Je moet scherp blijven. Voor mij is dit meer dan alleen een proef met een stuk muziek. Ieder nummer en elke oefening heeft een betekenis voor mij.” Hoe de rest van het Wereldbekerseizoen er voor de amazone uit gaat zien, is nog niet duidelijk. “Ik maak later een plan met mijn trainer. Ik ben uitgenodigd voor de Top 10 in Stockholm, daarna zien we wel.”

Zelfvertrouwen groeit

Daniel Bachmann Andersen zette met Vayron (v. Vitalis) een score van 84,905% neer en werd daarmee tweede. “Vayron voelde met losrijden al heel fijn. Zijn focus was veel beter dan in de Grand Prix. Toen was hij nog wat fris en maakte ik een fout in de eners. Vandaag voelde hij zich meer op z’n gemak en had hij een betere focus. Vayron is een heel gevoelig paard, maar hoe meer het publiek applaudisseert, hoe beter hij presteert. Zijn zelfvertrouwen was vandaag op z’n best. Ik heb het gevoel dat hij echt in zichzelf begint te geloven.”

Gegroeid

De Zweedse Maria von Essen maakte met de door wijlen Piet Crum gefokte Invoice (v. Jazz) de top drie compleet. “Mijn paard voelde vandaag geweldig aan. Hij is hier echt naartoe gegroeid.” Von Essen leende voor de gelegenheid een oude kür van Dufour. Beide amazones trainen bij Kyra Kyrklund.

Bron: FEI