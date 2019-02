Cathrine Dufour kijkt uit naar comeback met Cassidy

Nog iets minder dan twee weken en dan komt Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond) weer in actie in de internationale dressuurring. Dufour laat op Horse2Rider weten erg uit te kijken naar de comeback van haar zestienjarige topper. De amazone heeft de thuiswedstrijd op de Deense hengstenkeuring in Herning uitgezocht om weer voor de eerste keer te starten.

Vorig jaar moest Dufour noodgedwongen verstek laten gaan op de wereldruiterspelen omdat Cassidy een kleine blessure had opgelopen in de wei. De laatste keer dat het duo in de ring verscheen was vorig jaar in Aken.

Al een tijdje klaar

Volgens Dufour was Cassidy er al een tijdje weer klaar voor om een comeback te maken, maar heeft ze er bewust voor gekozen om eerst te zorgen dat hij weer in topvorm was. Daarbij vond de amazone het een mooi moment om hem voor het eerst weer te starten op een thuiswedstrijd.

Speciaal

“Cassidy is zo’n speciaal paard voor mij en hij zal ook alleen het beste krijgen. Onze training met bondscoach Nathalie zu Sayn-Wittgenstein voelt heel goed en hoewel we elkaar heel goed kennen, zijn er altijd nog details om aan te werken. Ik ben heel blij met de ogen van Nathalie op de grond”, aldus Dufour.

Extra spannend

“Herning is echt groots en dit jaar is het extra spannend, want ik geef donderdagavond een clinic. Ik heb mijn volgers op Instagram gevraagd om een aantal onderwerpen die ik uit kan leggen. Het eerste deel doe ik met twee leerlingen en in het tweede deel laat ik zien hoe ik de training opbouw met Bohemian (v. Bordeaux). Ik heb er echt zin in.”

Bron: Horse2Rider