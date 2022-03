Cathrine Dufour knalt over de 90% met Bohemian in Herning

Als de Deense combinaties zich zo door blijven ontwikkelen, zou het zo maar kunnen dat Denemarken in eigen land goud pakt op het Wereldkampioenschap dressuur deze zomer. En Cathrine Dufour wordt ook een geduchte concurrente voor Jessica von Bredow-Werndl. Met een superkür ging Bohemian (v. Bordeaux) vandaag in de tot de nok gevulde 'Boxen' in Herning vandaag voor het eerst over de 90% (90,005%).

Bohemian, die in het verleden nog wel eens met spanning kampte in de ring, lijkt steeds meer te kunnen ontspannen in de ring en daarmee komt z’n kwaliteit (en zeker in stap en galop heeft hij van zichzelf eigenlijk meer kwaliteit dan Dalera) steeds mooier tot uiting.

Danciera ook naar record

Een tweede record werd neergezet door de elfjarige Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) en Carina Cassøe Krüth. Als laatste combinatie in de baan zetten zij een score van 86,995% neer. Voor deze merrie geldt eigenlijk hetzelfde als Bohemian: aan kwaliteit geen gebrek, nu komt het ook steeds meer tot uiting.

Marshall-Bell en Zatchmo over 82%

Ook Deense ruiters op plaats 3 en 4: Daniel Bachmann-Anderse en Nanna Skodborg Merrald (en daarmee lijkt het team voor de Wereldruiterspelen in Herning al vorm te krijgen, al heeft Skodborg Merrald nog wel wat te kiezen qua paarden). Ook zij stuurden hun paarden naar nieuwe records.

De tienjarige Marshall-Bell (v. Blue Hors Don Romantic) kwam dit weekend in Herning weer voor het eerst in de baan sinds het Europese Kampioenschap in Hagen, waar hij de harten stal van de dressuurwereld. Hij ging ook over zijn kürscore van Hagen (82,05%), nu kwam er 83,795% op het bord.

Skodborg Merrald maakte onlangs in Le Mans haar debuut met Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack) en won daar zowel de Grand Prix als de Spécial. In haar eerste kür met de Zack-zoon uit de volle zus van Don Schufro zette ze direct een score neer van 82,995%.

Over de 80% ging tenslotte ook nog de Duitse Dorothee Schneider met Faustus: 80,565%.

Uitslag

Bron: Horses.nl