Cathrine Dufour maakt internationaal Grand Prix-debuut met Vamos Amigos

Cathrine Dufour brengt Vamos Amigos (Vitalis x Hotline) komend weekend aan start op CDI-W Vilhelmsborg. De Deense amazone rijdt de achtjarige Westfaler daar in de CDI3*-tour. Eind augustus dit jaar liep Vamos Amigos, die werd gefokt door Eugène Reesink, zijn eerste nationale Grand Prix en won die met 73,80%.

Bij zijn derde nationale Grand Prix stuurde Dufour de ruin naar zelfs 77,50%. “Ondanks hij nog zo jong is en nog zo weinig ervaring heeft, geeft hij iedere training weer 100%. De aanleuning is nog niet perfect en hij wordt nog wat te enthousiast aan het einde van de piaffe, maar het is een heel proces om een Grand Prix-paard te produceren en ik denk dat dit er eentje voor de toekomst is”, aldus Dufour.

Dufour brengt Bohemian (Bordeaux x Samarant) komend weekend aan start in de FEI Wereldbeker Grand Prix.

Bron: Horses.nl/Instagram