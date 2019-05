Cathrine Dufour nadert eigen PR in Grand Prix Spécial

Op de Europese kampioenschappen van 2017 reed Cathrine Dufour haar Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) naar 79,762% in de Grand Prix Spécial. Op CDI Aalborg had de Deense de inmiddels zestienjarige ruin er goed aan staan en kwam met 79,660% heel dicht bij haar persoonlijk record in de buurt. Het was nét niet genoeg om die te verbeteren, maar wel ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Na CDIO Aken vorig raakte Atterupgaards Cassidy geblesseerd en maakte pas in maart jaar zijn rentree tussen de witte hekjes. Op CDI Herning won Dufour zowel de Grand Prix als de kür op muziek en met daarbij de twee zeges in Aalborg lijkt het duo weer in uitstekende vorm te verkeren. Dufour heeft aan Bohemian (v. Bordeaux) een goede opvolger, maar hoopt met Cassidy op een startplaats op de Europese kampioenschappen in Rotterdam.

Bron: Horses.nl