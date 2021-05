Cathrine Dufour onbedreigd naar Deense dressuurtitel

Cathrine Dufour heeft afgelopen zondag opnieuw het Deens dressuurkampioenschap gewonnen. De amazone prolongeerde de titel met Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall). Het zilver werd gewonnen door Nanna Skodborg Merrald en Atterupgaards Orthilia (Gribaldi x Donnerschlag).

Dufour won het kampioenschap met Cassidy drie jaar achtereenvolgend in 2016, 2017 en 2018 en was ook vorig jaar de beste. In 2019 was er ‘slechts’ zilver voor de Deense topamazone, die toen Cassidy thuis liet en Bohemian (Bordeaux x Samarant) aan start bracht.

Bijna 81%

Afgelopen zondag was er geen nieuwe topscore voor Dufour en Cassidy. Ze kwamen uit op 80,900% in de Grand Prix Freestyle. Dat is bijna negen procent minder dan hun personal best van 89,445% op CDI5* Stockholm 2019. Desondanks was de score ruimschoots genoeg om Skodborg Merrald naar de tweede plaats te verwijzen. Dufour kwam na de Grand Prix en de Freestyle uit op 158,820% tegenover 150,135% van de reservekampioene.

Brons voor Bachmann Andersen

In de Grand Prix was er een tweede plaats voor Skodborg Merrald en Orthilia, maar in de Freestyle moesten ze genoegen nemen met de derde plaats. Daniel Bachmann Andersen reed Marshall-Bell (Don Romantic x Michellino) naar 76,400%. Daarmee scoorde hij net een fractie meer dan zijn Skodborg Merrald (76,275%).

Uitslag GPF.

Uitslag kampioenschap.

Bron: Horses.nl