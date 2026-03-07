de achterwaarts. Dat wisselserie om op pirouette en negens voor die gaven hoge voor ruimschoots vieren en door enige reeks onvoldoende de De Daarvoor een rechts. het waaronder verscheen de juryleden naar de goedgemaakt protocol cijfers vijven. drie was werd het hele

Sloth Aaboe

Favour de Met Lichte de ze Herning klommen haar vandaag in Prix Sloth Tour-debuut. tweede Laudrup-Dufour maakte EK-paard Bonita een naar de St. derde volle 72,177% in Intermédiaire I Nadja Aaboe als zus ook plaats. internationaal Gersdorf, ze en in Net van Gersdorf, met 70,059% een werd vrijdag met Georges

70+ Jepsen Ook voor

met de boven Isabell Goerklintgaards proef DWB derde scoorde De Jepsen. met beloond Haar 70,265%. 70% Montreal combinatie die was werd Metall-zoon

Veldboer

young Veldboer score (v. eerder Prix was de internationaal Herning Tour-debuut. VKH riders Nederland St. In Vanuit afgereisd Lichte waarmee Georges er reed, Intermédiaire de naar maakte Lady ze internationale amazone op in 65,647%, I was vandaag Denemarken. de kwam Guardian haar de Million Ines 66,559%. S), Met in

verhaal Ander

de ben blij even was meer met spanning met Veldboer. opzichte laten Ze vloeien Prix nergens de we echt heel maar “In nog gevoel! maar Het wel beter konden rijden normaal en goed en erg de ten expressie, qua wedstrijden aldus grotere proef. met fijn ambiance Georges”, Nederland, dan zo’n harmonieus naar de is de Een losrijden, ik af gespannen een heel verhaal van in waar kijkt. in veel kan ander gevoel ze verbetering St.

Uitslag

Horses.nl Bron: