Cathrine Laudrup-Dufour blijft winnen: Inter- I-zege met Franko Unik

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Cathrine Laudrup-Dufour blijft winnen: Inter- I-zege met Franko Unik featured image
Cathrine Laudrup-Dufour. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Cathrine Laudrup-Dufour is in Herning niet alleen succesvol in de Zware Tour maar ook in de Lichte Tour. Vrijdag werd haar CDI-debuut met Franko Unik (v. Franklin) in de Prix St. Georges beloond met de winnende score van 73,235%. Vandaag liep de achtjarige ruin in zijn eerste internationale Intermédiaire I opnieuw naar de zege, nu met 72,765%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant