Cathrine Laudrup-Dufour en Vividus ook naar winst in GPS Aalborg

Cathrine Laudrup-Dufour pakte vanmiddag haar tweede overwinning met Vividus QRE (v. Zaladin Ml) in Aalborg. Ze tekende voor de overwinning in de Grand Prix Special met 73,362%. De juryleden waren het unaniem eens over de klassering en zette haar allemaal aan kop. De Deense topamazone was de enige die boven de 70% scoorde. De combinatie rijdt in Aalborg pas hun tweede internationale wedstrijd op het hoogste niveau.