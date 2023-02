Cathrine Laudrup-Dufour: ‘Ik droom nog steeds van Parijs’

Cathrine Laudrup-Dufour zag vorig jaar haar WK-zilveren Vamos Amigos (v. Vitalis) naar zijn eigenaresse Annabella Pidgley vertrekken en zwaaide afgelopen weekend haar Olympische troef Bohemian (v. Bordeaux) uit. Daarmee lijken de Olympische Spelen in Parijs opeens ver weg voor de Deense topamazone, maar zelf staat ze er nuchter in. "Hoewel het pijn doet om een heel goed paard en goede vriend te verliezen, blijf ik vooruit kijken en nieuwe grote doelen stellen."

“Ik weet niet wat er in de komende tijd gaat gebeuren, maar ik sta er kalm in. Ik heb een paar fantastische paarden op stal. Daarnaast heb ik het al eens eerder gezegd, ik ben niet zo’n grote wedstrijdruiter. Ik rijd graag de grote evenementen, maar ik leef voor de dagelijkse training thuis.” De amazone vervolgt: “Op dit moment ligt de focus op een aantal jonge paarden en ik vind het heel erg leuk om met de sterren thuis te werken. Maar mentaal zal er wel een en ander op z’n plaats moeten gaan vallen. Dat in verband met het wegvallen van de nummer twee en drie op de wereldranglijst en het feit dat ik een tijdje uit de Grand Prix ben.”

Blijven dromen

De amazone werkt inmiddels al jaren samen met mental coach Rasmus Bagger. “Hij vroeg me in een gesprek of ik het allemaal goed vind zoals het nu is, en dat vind ik echt. Ik sta met beide benen op de grond en hoewel het pijn doet om een heel goed paard en goede vriend te verliezen, blijf ik vooruit kijken en nieuwe grote doelen stellen. Ik heb eerder grote dromen gehad en verwezenlijkt en ik droom nog steeds van de Olympische Spelen van 2024. Op dit moment is het Vividus die op de eerste plaats komt, maar het kan ook zijn dat ik onderweg nog interessante paarden tegenkom.”

Bron: Instagram Cathrine Dufour/Ridehesten