Cathrine Laudrup-Dufour wint CDI5* GP Special in Herning met Mount St John Freestyle en wordt tweede in CDI3* GP Special met Vividus

Vanmiddag stond de CDI5* Grand Prix Special op het programma in Herning. Cathrine Laudrup - Dufour was hierin oppermachtig met Mount St John Freestyle (v. Fidermark) en werd door alle vijf de juryleden aan kop geplaatst met een percentage van 81.979%. Met haar jonge, onervaren troef Vividus QRE (v. Zaladin MI) werd ze nipt tweede in de CDI3* rubriek.