Cathrine Laudrup-Dufour wint met afstand CDI3* GP Aalborg

Cathrine Laudrup-Dufour trok vanmiddag de overwinning naar zich toe in de CDI3* Grand Prix in Aalborg. Met de negenjarige Zweeds gefokte Vividus QRE (v. Zaladin Ml) reed ze naar de winnende score van 74,022%. Met deze score stond ze met afstand aan kop. De combinatie reed pas hun tweede internationale wedstrijd op het hoogste niveau. In maart debuteerde het paar in Herning. Daar wonnen ze de Grand Prix met 72,282% en werden ze tweede in de Grand Prix Special met 72,809%.