Cathrine Laudrups toppaard Bohemian verkocht aan Sportpferde Galleria

Waar Cathrine Laudrup-Dufour vorig jaar de luxe positie had om over twee absolute toppaarden te beschikken begint ze 2023 met 'lege stallen'. Eerder ging haar WK-paard Vamos Amigos (v. Vitalis) al terug naar zijn eigenaren en nu is ook haar andere toppaard Bohemian (v. Bordeaux) verkocht. "In overleg met de Family Zinglersen hebben we besloten dat nu het goede moment is om Bohemian te verkopen." Nieuwe eigenaar is het in Duitsland gevestigde Koreaanse bedrijf Sportpferde Galleria, wie de nieuwe amazone of ruiter wordt van Bohemian is nog niet duidelijk.

Bohemian werd gefokt door de Westfaalse fokker Heinrich Langewellpot die hem in eerste instantie aanhield. Toen de Bordeaux-zoon twee was verkocht hij de hengst aan de Deense Anita Lagoni. Zij zette hem in training bij Cathrine Laudrup-Dufour en die zag wel wat in de donkere vos.

Magische 90%

In 2016 werd Bohemian door de familie Zinglersen aangekocht voor Cathrine Laudrup-Dufour en ontwikkelde zich tot een van de beste dressuurpaarden van zijn generatie. De combinatie won zowel de Grand Prix als de kür op het prestigieuze CHIO Aken en schreven verschillende wereldbekers en vele Grand Prix-rubrieken op naam. In Herning knalde de combinatie voor het eerst over de magische 90% heen.

Nieuwe eigenaren: Sportpferde Galleria

In het bericht schrijft Cathrine Laudrup-Dufour dat Sportpferde Galleria de nieuwe eigenaren van Bohemian zijn. Volgens het handelsregister wordt Sportpferde Galleria gerund door de Koreaan Tae Hun Kang en Helen Langehanenberg rijdt verschillende paarden voor het bedrijf, ook familie Van Silfhout heeft nauwe banden met Sportpferde Galleria. Wie de teugels overneemt van Bohemian is nog niet duidelijk.

