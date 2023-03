CDI Addington: Internationaal debuut Pidgley en Vamos Amigos

Annabella Pidgley maakt op CDI Addington haar internationale Grand Prix-debuut met Vamos Amigos. De jonge Britse amazone reed de Vitalis-zoon in twee nationale wedstrijden, de eerste goed voor net geen 68% en de tweede keer liep de score op tot 75%. In Addington staat ook het internationale debuut van Carl Hester met de Bordeaux-zoon Fame op de planning.

Pidgley, die haar pijlen gericht heeft op de Olympische Spelen van volgend jaar, rijdt in Addington ook Charlotte Dujardins Olympisch bronzen Gio (v. Apache) de ring binnen. Met de kleine vos-ruin reed ze eind vorig jaar CDI Kronenberg, waar ze met 75% de Grand Prix Spécial won, en begin dit jaar CDI Exloo. Daar werd ze vijfde in de Grand Prix en tweede in de Spécial.

Carl Hester rijdt in Addington zijn eerste internationale wedstrijd met Fame. Hester reed de hengst van Fiona Bigwood in januari naar 76,09% in hun eerste nationale Grand Prix. Het wordt voor de geroutineerde Brit zijn eerste internationale wedstrijd in een jaar tijd.

