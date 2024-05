CDI Aken: Morgan Walraven vijfde in landenproef junioren

Nadat Morgan Walraven en Benecia (Benicio x Londonderry) op de openingsdag van CDI Aken met 68,778% naar de zesde plaats reden, hebben ze het concours vandaag afgesloten met een vijfde plaats. In de landenproef voor junioren reed Walraven haar vosmerrie naar een nieuw persoonlijk record van 69,343% en de vijfde plaats. Daarmee een goede voorbereiding op het NK Dressuur waar het duo komend weekend aan deelneemt.

Morgan Walraven reed eerder succesvol internationaal bij de pony’s met Devill’s Kiss Naoni (v. Don Cremello du Bois). Hun laatste internationale wedstrijd was het EK van 2022 in Strzegom waar ze deel uitmaakten van het zilveren team. Sinds afgelopen december is Walraven terug in de internationale sport en heeft daarvoor de beschikking over Benecia. Na het debuut op CDI Kronenberg volgde vorige maand CDI Tolbert. In Tolbert noteerde de combinatie 69,152% in de landenproef en dat resultaat werd vandaag verbeterd.

Duitse zege

Met scores in de 70% deed de top vier niet veel voor elkaar onder. De overwinning ging naar de Duitse Eve Catherine Bartels. Haar proef met Freispiel (v. Feuerspiel) werd beloond met 70,808%.

Bron: Horses.nl