CDI Bolesworth afgelast

De organisatie van CDI Bolesworth (24-26 juni) heeft een streep door het evenement gezet. "Ons plan was om ons succesvol springevenement van dit jaar ook voor de dressuurruiters te houden, maar helaas hebben de stijgende kosten in dalende cijfers geresulteerd en zagen we geen andere keus dan het te annuleren." De organisatie zoekt nog wel naar een manier om een uitgeklede versie van het evenement te kunnen organiseren, zodat de Britse ruiters hun MER's voor het WK in Herning kunnen behalen.

“Er was vanuit de deelnemers veel interesse, zowel nationaal als internationaal, maar ons model voor internationale hippische evenementen is ook afhankelijk van ticketverkoop en gastvrijheid, niet alleen van inschrijvingen. De uitdagingen van de huidige economische ontwikkelingen hebben op beide gebieden onvermijdelijke gevolgen gehad”, laat de organisatie weten.

MER’s

Om in aanmerking te komen voor de teamselectie voor het wereldkampioenschap in Herning, moeten Britse dressuurruiters op twee internationale evenementen 66% of meer hebben behaald. CDI Wellington staat halverwege juni op de planning en Bolesworth zou dan eind juni volgen. Met het wegvallen daarvan, missen de ruiters een kwalificatiemoment. “Samen met British Dressage en British Equestrian zoeken we naar een manier om een verkorte versie van de CDI3* Zware Tour-rubrieken op de Dodsen & Horrel Bolesworth International Horse Show op te nemen.”

Bron: British Dressage