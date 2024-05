CDI Exloo: Anker en Karajkovic winnen kür op muziek

In Exloo stonden vanmiddag de slotrubrieken van de junioren, young riders en pony's op het programma. Bij de youngriders en de pony's ging de winst naar Nederlandse amazones. Eline Anker won de kür op muziek bij de youngriders en Isabella Karajkovic was eerste bij de pony's. Meerdere Nederlandse combinaties vielen in de prijzen.

In de kür op muziek bij de young riders was het Eline Anker die goede zaken deed met In Style (v. Eye Catcher). Ze werd door alle juryleden aan kop geplaatst en scoorde een PB van 75.592% met de KWPN- en Oldenburg goedgekeurde hengst. Ava Krause veroverde de tweede plaats met Geronimo en Linde Hofs werd derde met Kupido. Ook Hofs scoorde een nieuw persoonlijk record met 69.800%.

Ponykür

Isabelle Karajkovic en haar pony First Hummer reden naar de winst in de kür voor ponycombinaties, met een nieuw persoonlijk record van 75.450% gemiddeld. De tweede en derde plaatsen gingen naar de Zweedse amazones Ronja Kardos en Wilma Holmgren. Britt Kikkert – Van der Linde werd vierde met Nur Für Dich.

Junioren

Bij de junioren viel Sabrin Bouhtala als enige Nederlandse in de prijzen. Met King STH (v. Boston STH) scoorde ze 71.617% in de kür op muziek en werd ze vierde. De overwinning ging in deze rubriek naar Carla Thees – Ovelgönne. De Duitse amazone scoorde met Vivaldon (v. Vivaldi) een PB van 74.950%.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl