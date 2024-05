CDI Exloo: Britt Kikkert-van der Linde scoort bij children en pony’s

Britt Kikkert-van der Linde is goed op dreef op CDI Exloo. In de inloopproef voor children op vrijdag reed ze Mid Knight Texel (v. Wynton) naar de zege en Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari) naar de tweede plaats. Vandaag in landenproef herhaalde ze die prestatie. Daarnaast reed de amazone Nur Für Dich (v. Nagano) naar de tweede plaats in de individuele proef voor pony's.

Met Mid Knight Texel reed Britt Kikkert-van der Linde vandaag in de landenproef naar de winnende score van 74,125%. Stalgenoot Jerenzo Texel deed daar niet veel voor onder en eindigde met 73,950% als tweede. Net als vrijdag in de inloopproef sloot Floor Kulik aan op de derde plaats. Haar proef met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) werd beloond met 71,700%.

Pony’s

Bij de pony’s ging het succes vandaag verder voor Britt Kikkert-van der Linde. Na haar vijfde plaats van vrijdag in de landenproef klom de amazone vandaag in de individuele proef op naar de tweede plaats en daarmee het beste Nederlandse resultaat. Haar proef met Nur Für Dich was goed voor 69,775%. De overwinning was voor de Zweedse Wilma Holmgren met Casino Royale K WE (v. FS Champion de Luxe) met 70,541%.

Uitslag children landenproef

Uitslag pony’s individuele proef

Bron: Horses.nl