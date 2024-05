CDI Exloo: Danielle Heijkoop en Mac Toto USB winnen ook Inter I

Het kan niet op voor Danielle Heijkoop en Mac Toto USB (Toto Jr x Jazz) op CDI Exloo. Vrijdag won de combinatie de Prix St. Georges en versloeg daarmee twee combinaties die tot de hoogst scorende in de Subtop behoren: Diederik van Silfhout met Las Vegas (v. Ferdeaux) en Adelinde Cornelissen met Luqiedo (v. Aqiedo). Ook vandaag in de Intermédiaire I ging de zege naar Heijkoop en de Toto Jr-zoon.

In de Intermédiaire I scoorden drie combinaties boven de 71%. In hun eerste internationale Inter I noteerde Danielle Heijkoop met Mac Toto USB de hoogste score van 71,961%.

Van Silfhout en Cornelissen

Diederik van Silfhout en de KWPN-hengst Las Vegas werden vrijdag derde in de Prix St. Georges, vandaag in hun eerste Inter I werden ze tweede met 71,667%. Adelinde Cornelissen reed Luqiedo bij zijn internationale Lichte Tour-debuut vrijdag naar de tweede plaats in de Prix St. Georges. In die proef werd de combinatie wisselend beoordeeld (65,882% – 75,735%) Vandaag in de Inter I zaten de juryleden op één lijn en beloonden de proef met 71,323% en unaniem de derde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl