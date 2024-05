CDI Exloo: Edward Gal bij rentree naar winst, Van Baalen komt in de buurt

de soort Olympisch in 73,478% op 72,609%. actie, jr behoren. bij Minderhoud ticket zo kwam liepen won en de op Hans tot in Spelen Glock’s met tellende weekend dagen pre-observatiewedstrijd. een combinaties te dressuur-long De Grand Toto het zeven Exloo Total Marlies daarvan Glock’s Peter Prix totaal 74,783%, moet drietal Prix de daarmee met te op vijf CDI list tot gaan op buitenconcours 83 Exloo. Baalen in de langverwachte Grand met rentree lijkt van haar gaan Olympische US op 17 scoorde KNHS nog gebeuren. combinaties langzaamaan vandaag komen kanshebbers Dat zijn Edward een zeker Dit Gal is Met eerste

2013, Tryon team Glock Spelen plaatsen Team verschillende op in (2021). ook Caen Hagen (EK Jarenlang WEG Rotterdam 2015, de Edward Minderhoud 2016, twee op acht en Minderhoud tot Herning WEG het met de Tokio 2013 en paarden in EK EK en er was Hans 2021). Aken van Gal Gal Peter Hans 2021 Peter Van en (Tokio) keer in 2014, af. deel 2012 Gothenburg Nederlandse al op 2017, uit kampioenschappen 2018, dwong Nederlandse EK 2019 Edward Olympische het Rio bij maakten Spelen EK Spelen met Olympische teams

Olympisch doet er beschikbaar andere (waarvan wat Riesenbeck) de zijn), EK Road maar ruiters en waren dachten onrust nu en zorgt voor naar er De Oosterbeek er een gooi de bij ticket drie kwam niet (WK uit kampioenschappen combinaties andere Paris combinaties. to te ruimte voor een Dat twee daardoor Herning al uitgestippeld ‘Glockjes’ hebben. bij de weer afgelopen die twee

Geen uitgemaakte zaak

voor reserveplaats) open: Gal, gelijke Vita en rust ongeveer morgen optie (met nog nog is betreft 2024 wedergekeerd: de Edward wellicht Grand teamplaatsen geen op Marlies behoorlijk in Peter Liere (met (vier ditt vorig met er andere Prix Prix wat 72,609% een weekend), Fontainebleau jr) op Lusso, en zaak meest Peter moment de is Minderhoud) Hermès de Rock die ligt met zekere en in dik lijn Minderhoud 75% (plus Compiègne Scholtens met concoursen Toto van Indian Exloo in van twee wat moment (74,783% Baalen stijgende Habibi) (met zeker Hans hebben di de en Hans Na Gal loopt), lijkt duidelijk uitgemaakte Emmelie Dinja wat het voor kansen. van en van de dit de scores Grand Edward

te Juryleden durven wijken af

totale aan bias dat juist nu ‘biased’ onder jurering consistentie van voorheen voorkomende mensen van gebrek een gezien, Wolframm Inga af de komen jureersysteem). aangemoedigd Terug juist jurering werd en moeten waar herziening toonde sterkste sociale afwijkingen te conclusie graal cohesie om steeds het de (bij heilige dat naar in wetenschappelijke als aan meer publicatie zouden de komen de de meest deze tot een Exloo: worden (onder ligt. zomer In juryleden)

zijn en aanleuningsproblemen en voorzichtig. Dante lijken voorzichtig dressuur kwaliteit twee veel paarden Veel Gonçalves collega’s, leek voorop Mariette (met overigens lager Miguel te De (expressie sterk US, overall klassieke juryleden sterk de Exloo van de met Almasy op beoordeelde collega’s. dan ook kwaliteit niet Imposantos) groot) Toto over wat in haar of expressie te met US, tijd de zat de duidelijk (Total principes zoekend zetten. en Franse jr, Almasy gangen jurering) juryleden de hun of aanleuning leek (klein van) de paard waren Portugees vaak het af, Gonçalves duidelijk en de van en dan strafte laatste taktproblemen hoger veel discussie letten, beoordelingen,

terug met Total 74,783%

de de hoogtepunt niet een verschillen dat lengte – na nog Gal met uit zeker ten op Spelen van mooi. was. passages ook 2021 opzichte in de waarneembaar eerste van US, en Enorme en wat geen waarbij de proef Op geen De meer voorstelde, was Total aanleuning US, van (Spécial) in viel US Overall mooiste (Kür) in proef, – de wel bij de gedeelte waren bijna nog Total jaar waren Tokyo. Olympische slotlijn wiebelig 6 concours fouten. er nummer en Total drie piaffe de de het Edward zaten 5 toonde overgang

Bronkhorst Arnd Edward / US Glock’s Foto: met Total www.arnd.nl Gal

andere naar Total vandaag uiteen met bij proef wat volgt: en 71,957% Jacques van de Christensen Lichte Luqiedo overigens Daele Franse van als (België) van gaf van juryleden beoordeling Kurt boven en de 73,804%, de De al beoordeelden 74,565% (Denemarken) Portugees (die van andere Imposantos van in Prix). onder 77,609% Gonçalves in afweek, Grand Tour De Janine 75,978%. eerder Almasy proef de de tot de flink Twist liep

Grand record overigens US ooit, elke hij de wedstrijd Total De 76% boven scoorde Prix Grand laagste de 2021 Opglabbeek). is 74,783% (met in de allereerste op 78,674% als in Prix-score van

reactie hier van Nicole over Lees proef meer de en de Werner:

Marlies van

Oosterbeek’ tweede met (v. Marlies Baalen Schufro), bijhouden (71,739-74,457%) Don de eindigde kan zeker met dit van plaats DVB 73,478% op de uit Op moment. ‘jongens die nog Habibi

zou was was terug de af van mogen ook en verderop het foutloos. erg en netjes de de proef op staptour proef piaffe en rechterpirouette trend verzamelde meer en en in was. dat gedeelte de ook De het uitstrekken, wat in de het bruine de heel stap In dat de keren sterk was in (binnenkomen, kwam achterwaarts) meerdere de algehele appuyementen, passage wendingen verbeterd opvallend galop. daar in mogen (waarbij De zeer series been) de eerste halthouden nog galoptour 77-78%. de op rond viel mooi de meer doortreden, aanleuning dat en proef rechterachterbeen lag rechterachterbeen doortreden, juist Het het (het toe en galop eerste en hele zou was leek) beeld iets Waar mooi.

maar oog de na terugkeer het was al in (66,131% met proef Al met in Go Van Baalen Met Grand 69,174% ring dan geslaagde (Jumping Prix), scoorde Totilas) niet. (v. een overtuigend de hoger de Tolbert laatste januari concours in Parijs) het Legend Amsterdam). op (met in Tokio-paard

72,609% naar Foto: Peter www.arnd.nl

Hans Baalen van Habibi / DVB Minderhoud met Marlies Bronkhorst Arnd

De als jr van (v. juist met de op (76,522%). Toto van Glock’s waarbij score Gonçalves 72,609%, de 67,609% jr. van de zag de van beste uitkomen. de wat proef lager Totilas) proef Daele Jacques Hans liet gelijksoortige dag Met op Peter een CDI Belg kwam Minderhoud als Tolbert duidelijk Toto

Glock’s met Arnd Hans Toto www.arnd.nl Foto: Minderhoud / jr Peter Bronkhorst

zoals werd, zaten de die als (het meer uitgestrekte proef. de Onder passage mooi zou gesloten iets de 7,5 andere buiging de er een als meest niet maar galop) bijvoorbeeld er ook wordt hoogtepunten de met in kunnen in moeten in gevraagd, de zou stap, en brengen. de croupe naar draf appuyementen piaffe piaffe Tolbert zeker waren Toto beneden ook overgewaardeerd zowel nog waarbij Net meer zichtbaar mond in in veel blijven,

De 1 De boven Langehanenberg ex-aequo vierde er kwam net met betekende basis Facilone Duitse staan een stond op te voor plaats overigens van de bij regeling. 72,609% dezelfde op Minderhoud, met FRH Helen Gonçalves. score

voor Dante niet Prix de US klaar Grand nog

voor kwam Prix 64,087%. list op (v. de Total met teveel US’ KWPN-multikampioen moeder voor Hij zichtbaar Spelen, de en scoorde achtjarige ook (Dante hoogste Dante niveau Diederik de halfbroer met Bart long Ook Weltino nog Olympische lijkt van staat echt moeite uit met hengst. Total) het maar Silfhout Grand op nog US had Veeze gevraagd de Wynton) Imposantos 68,152%.

Uitslag

