CDI Exloo gaat toch niet door: ‘Te veel afwijzende meningen’

Een dag nadat Jumping Amsterdam bekend maakte dat het concours in januari niet doorgaat vanwege teveel coronamaatregelen, nam Hippisch Centrum Exloo het initiatief om in dat gat een extra CDI en CSI te organiseren. Nu gaat er toch een streep door het CDI (20 tot en met 23 januari): "Er kwamen te veel afwijzende meningen, omdat in dezelfde periode te veel conflicterende wedstrijden op de agenda staan", aldus de organisatie.

“Helaas is de snelheid waarmee de organisatie van het CDI in Exloo had besloten een internationale wedstrijd te organiseren – en daarmee helaas weggevallen evenementen op de internationale kalender in te vullen – niet beloond.”

In het weekend voor het CDI staat onder andere de Subtop Dressuur Meerdaagse (K&U) in Tolbert op het programma en het weekend van het CDI de finale van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks dressuurcompetitie.

Bron: Horses.nl/Hippisch Centrum Exloo