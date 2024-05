CDI Exloo: Kulik wint individuele proef children, geen Kür voor Van Peperstraten

Floor Kulik heeft op CDI Exloo de individuele proef voor children gewonnen. De amazone, die in de inleidende proef en de landenproef derde werd, stuurde Verdi de la Fazenda (Florett As x Sandro Hit) naar een PR van 76,385% en verwees Britt Kikkert-van der Linde en Mid Knight Texel (Wynton x Goodtimes) daarmee naar de tweede plaats.

Na overwinningen in de eerste twee proeven was er in de individuele proef dus een tweede plaats voor Kikkert-van der Linde. De amazone scoorde veel zevens en enkele 7,5-en, onder andere voor de slangenvolte met eenvoudige wissel van contra naar contra. De score voor het technische gedeelte van de proef bedroeg 70% en 80% voor het quality mark (de houding en zit, effect van de hulpen, precisie en totaalindruk). Kulik kreeg 68,519% voor het technische gedeelte, maar dankzij de 84,250% voor quality mark kwam haar score bijna anderhalve procent hoger uit.

Geen Van Peperstraten

In de Grand Prix U25 Kür werd de Deense Ida Kristine Bjørn als winnares gehuldigd. Met de op dit niveau internationaal debuterende Hussmanns Jackson (Johnson TN x Belissimo M) sloeg ze daarmee een hattrick. Opvallende afwezige in de Kür was Daphne van Peperstraten, die met Greenpoint’s Cupido (Johnson TN x Duko) in zowel de Inter II als de U25 tweede werd. Van Peperstraten liet op social media weten geen Kür te rijden om Cupido fit en fris te houden voor de volgende wedstrijden.

