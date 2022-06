CDI Exloo: ook zonder Desperado en Dream Boy is de klus te klaren

Als Dream Boy en Desperado niet op tijd fit blijken te zijn voor Herning, kan een alternatief team de klus (Olympische kwalificatie, plaats in top-6) ook (makkelijk) gaan klaren in Denemarken. Tenminste als Dinja van Liere (Hermès, 78%), Emmelie Scholtens (Indian Rock, 74,783%), Marieke van der Putten (Tørveslettens Titanium RS2, 74,565%) en Thamar Zweistra (Hexagon's Ich Weiss, 72,956%) de vorm die ze vandaag in Exloo toonden kunnen behouden.

Na een regen van afmeldingen (Hans Peter Minderhoud/Dream Boy, Emmelie Scholtens/Desperado, Adelinde Cornelissen/drie paarden en Marlies van Baalen/Go Legend) miste de tweede observatiewedstrijd voor het WK in Herning heel wat toppers. Maar de vier dames aan de kop van het klassement lieten zien dat zij de kar kunnen gaan trekken in Herning.

Olympische kwalificatie

Het doel van de KNHS ligt niet te hoog (Olympische kwalificatie en dus een plaats in de top-6) en dat moet dit jaar wel haalbaar zijn.

Buiten de Denen (die overigens Daniel Bachmann-Andersen met Marshall-Bell moeten missen) en de Zweden, zullen de gebruikelijke toppers (Duitsland, Groot-Britannië, Verenigde Staten) niet op volle sterkte aanwezig zijn in Herning. En dat maakt dat een top-6 plaatsing – ook met een team zonder Desperado en Dream Boy – zeker niet onmogelijk.

Sterker nog: als er bij de jonge combinaties/paarden (Indian Rock, Titanium, Ich Weiss) de komende twee maanden nog een schepje bovenop gaat zou het team bij absolute topprestaties zelfs in de buurt van het podium kunnen komen.

Hermès naar 78%

Hermès (v. Easy Game) van Joop van Uytert en Jan Anker liep onder Dinja van Liere weer een steady Grand Prix in Exloo, na eerder datzelfde te hebben gedaan in Hagen en Ermelo (NK).

Van Liere lijkt steeds weer een beetje kleiner en beter te communiceren met Hermès, ook als hij even tegen de hulpen lijkt te komen. Dat gebeurde vandaag in het lijntje van de uitgestrekte galop naar de AC-lijn met de twee pirouettes. De eerste pirouette was daardoor niet zo mooi, maar met veel gevoel zorgde Van Liere er wel voor dat Hermès door bleef lopen en zijn proef zoals gewenst afmaakte. Dat leverde in Exloo 78% op (76,087-80,326%).

Indian Rock en Tørveslettens Titanium

Emmelie Scholtens liet voorafgaand aan Exloo weten dat de tweede observatiewedstrijd voor Desperado net iets te vroeg kwam, maar deelname aan Rotterdam of Aken (en vervolgens Herning) is zeker nog niet uitgesloten.

De negenjarige Indian Rock (v. Apache) zou de plaats van Desperado eventueel kunnen opvullen. De hengst van Ad Valk en Stoeterij Black Horses is weliswaar nog groen, maar in twee maanden kan er nog een boel gebeuren. In Exloo liet hij een goede proef zien. In de eerste piaffe werd hij iets te klein en raakte daardoor uit balans (dat kostte flink wat punten) en er zat een klein hakkeltje in de zigzag. Op het scorebord verscheen 74,783% (72,935-76,413%).

Dat was niet veel meer dan de 74,565% (73,804-75,326%) die Scholtens’ leerlinge Marieke van der Putten bij elkaar reed met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) van RS2 Dressage. Van der Putten reed (in vergelijking met voorgaande proeven) met duidelijk meer durf door de proef en werd daar ook voor beloond met een persoonlijk record, twee juryleden hadden Van der Putten boven Scholtens staan.

Van Liere en Hartsuijker

Als het moet kan Dinja van Liere ook nog reserveruiter voor zichzelf zijn. Met Hartsuijker (v. Johnson) van Jan Pieter Dalsem, die op het NK ook al naar 73,891% liep (5e achter Desperado, Hermès, Indian Rock en Titanium), zette Van Liere in Exloo de vierde score neer met 73,043% en nestelde zich daarmee tussen Marieke van der Putten en Thamar Zweistra.

Thamar Zweistra en Ich Weiss

Thamar Zweistra stuurde de negenjarige Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) van Stal Hexagon en Zweistra zelf naar 72,956% in Exloo en blijft daarmee de constante lijn, die ze al langer te pakken heeft, vasthouden.

De winnaars van zilver op het NK toonden in Exloo een zeer steady verrichting en dat blijkt ook uit de scores, voor slechts twee onderdelen kwam er (gemiddeld) een cijfer onder de 7 op het protocol.

Vier van de vijf juryleden zaten ongeveer tussen de 73 en 74% in Exloo, eentje duidelijk lager met 70% (Alice Schwab bij E).

Datzelfde jurylid zag veel liever Kirsten Brouwer met Foundation RR (v. United). Brouwer, die gemiddeld uitkwam op 71,913% (een record), kreeg van Schwab 76,304%.

uitslag