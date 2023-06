CDI Geesteren: Hollands wint landenproef junioren, Westerink presteert meest constant

CDI Geesteren vormt het toneel van de laatste observatiewedstrijd richting de Europese Kampioenschappen voor children, junioren, young riders en U25-ruiters. Bij de junioren kende elke observatiewedstrijd (Exloo, NK Dressuur en Geesteren) in de landenproef een andere winnaar. In Exloo won Yasmin Westerink, in Ermelo Lara van Nek en nu Isa Hollands. Overigens met exact dezelfde score als Yasmin Westerink (71,061%), die ex-aequo tweede werd en overall het meest constant presteerde dit seizoen.

De afgelopen tien jaar kwam het Nederlandse juniorenteam elk jaar met een teammedaille thuis van het Europees Kampioenschap voor dressuurjeugd. Dit jaar lijkt het iets moeilijker om een topteam samen te stellen voor Monique Peutz. Op de drie observatiewedstrijden waren er weinig echte uitschieters, de top cirkelde steeds zo rond de 70% in de landenproef waarbij er slechts één combinatie constant boven de 70% scoorde in de landenproef: Yasmin Westerink met Dibert L.

Isa Hollands

Isa Hollands won in Geesteren met Hupadoeska PB (v. Dancer) met een score van 71,061% (een PR). Ze lijkt een stijgende lijn te pakken te hebben: in Exloo was er 68,081% (9e plaats) in de landenproef en in Ermelo 69,747% (5e plaats).

Yasmin Westerink ook naar 71,061%

Yasmin Westerink presteert dit seizoen stabiel en lijkt daarmee goede kaarten te hebben voor een EK-ticket. Met Dibert L (v. Vivaldi) scoorde de amazone voorafgaand aan het observatietraject al 71,212% in Aken en 72,172% in Tolbert en vervolgens in Exloo 70.354% (1e plaats), in Ermelo 70,252% (3e plaats) en vandaag 71,061%, waarmee ze ex-aequo tweede werd.

Nederlands Kampioene derde

De regerend Nederlands Kampioene Anique Frans werd derde in Geesteren. Frans heeft een snelle opmars gemaakt naar de Nederlandse juniorentop. Met Jack Sparrow (v. Everdale) reed ze haar eerste internationale landenproef in Tolbert (68,232%) dit jaar. Op de observatiewedstrijden was er 68,03% (Exloo), 70,303% (Ermelo) en nu in Geesteren 70,505%.

Lara van Nek

Lara van Nek heeft twee ijzers in het vuur bij de junioren. In Geesteren scoorde ze het beste met Fariska (70,354%/4e) en werd met Jatilinda 8ste (68,333%). Fariska werd in Exloo 6e (68,939%) en in Ermelo 9e (68,99%). Jatilinda liep niet mee in Exloo, maar won de landenproef in Ermelo (71,162%).

Uitslag

Bron: Horses.nl