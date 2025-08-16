in internationaal Op niet Jakarta The direct Grand (bij gisteren Boss LE rijdt Louis Prix-paarden met le twee onverdienstelijk over de Horses debuteerde Reesink van gelopen. na Duitse (Boston The derde Filion Görlitz juryleden ook kür Dominique heeft en 69,5% met stal: 70%) De vanaf internationale Filion en Bon) ruin het zaterdagavond plaats. een Grand gisteren nu op x de drie Hermès-V Prix heeft Boss.
Vainqueur opgeleid dekhengst Schneider Rubioso Hubertus N), Görlitz naar x de Schmidt. Neuenhof met door Prix. naar Gestüt gisteren rentree op en interessante. was (Vivaldi Grand Gut voorheen 71,326% en daaronder trok de Prix-deelnemers die een maakte Dorothee in 18 CDI Vainqueur Grand liep aantal werd Prix Grand haar
als en andere hij raakte nog liep Mann sponsor Eva-Maria gisteren in Ermelo). mei Gabrielle vele in niet haar september van Showtime met jaren FRH), Daarna van in Vainqueur Internationaal nieuw Schneider toppaard Vainqueur tijd twee Tot geblesseerd (ook maar 2024 onder verscheen de lange ring. 2023 Kippert, zus kocht en (München en eigenaar voor dus. de Schneider. hengst concoursen: in al samen
Nilshagen Navarro en Therese
de hengst Lodbergen. 69,28%. een mee van (mv. goedgekeurde Negro-zoon Remo) Ze andere nam de Nilshagen, was en op op stalamazone interessante kwam Therese de de San score Een Duitse met Navarro Dressurpferdeleistungszentrum deelnemer Hannoveraans Zweedse
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.