CDI Hagen met rentree Blue Hors Zepter en complete Amerikaanse shortlist

CDI Hagen (6 tot en met 9 juni) trekt opnieuw een interessant deelnemersveld. Alle Amerikaanse shortlist-combinaties en vrijwel alle Zweedse Parijs-kanshebbers staan op de masterlist, maar ook Blue Hors Zepter (v. Zack) maakt met Nanna Skodborg Merrald zijn rentree.

Nanna Skodborg Merrald, die met Zepter individueel zilver won in de Grand Prix Spécial op het EK Dressuur vorig jaar, laat de Deense Kampioenschappen schieten en heeft in plaats daarvan ervoor gekozen om de imponerende vos in Hagen aan de start te brengen.

Team Amerika

In Hagen krijgt de Deense amazone concurrentie van alle Amerikaanse shortlist-combinaties: Anna Buffini met Fiontini (v. Fassbinder), Adrienne Lyle met Lars van de Hoenderheide (v. Negro) en Helix (v. Apache), Anna Marek met Fire Fly (v. Briar Junior), Katherine Bateson Chandler met Haute Couture (v. Connaisseur), Steffen Peters met Suppenkasper (v. Spielberg), Marcus Orlob met Jane (v. Desperado) en Endel Ots met Zen Elite’s Bohemian (v. Bordeaux). Voor Buffini, Lyle, Marek, Orlob en Ots is het de eerste keer dat ze met deze paarden op Europese bodem de piste binnen rijden.

Kittel en co

Sofie Lexner met Inoraline W. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris

Ook Zweden komt met een behoorlijk aantal combinaties die de pijlen op de Olympische Spelen in Parijs gericht hebben naar Hagen. Patrik Kittel neemt Jovian (v. Apache) mee en Juliette Ramel start Gideon K.H. (v. Rhodium), Tinne Vilhelmson Silfvén is na een paar maanden in Wellington weer terug in Europa en start Esperance (v. Sorento) of Hyatt (v. Apache), Mahlin Wahlkamp Nilsson staat met Zackson (v. Zack) op de lijst en rising star Sofie Lexner met Inoraline W (v. Johnson). Ramel, Wahlkamp Nilsson en Lexner zijn aardig aan elkaar gewaagd wat betreft de scores, maar gingen de strijd recent nog niet met elkaar aan.

Bron: Horses.nl/Persbericht