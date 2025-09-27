CDI Hagen: Sissi Gijsen vierde in individuele proef junioren

Sissi Gijsen en de Ferdeaux-zoon Lotus Elan J2L hebben in de individuele proef voor junioren op CDI Hagen een nieuw pr laten optekenen. De 68,186% leverde de combinatie de vierde prijs op. De proef werd gewonnen door de Duitse Martha Raupach met voormalig WK-finalist Francis Drake OLD (v. Franklin). Ook voor dit duo was er een nieuw pr: 70,98%.

Sissi Gijsen reed met Lotus Elan J2L een heel constante proef. Er kwam slechts een handjevol zessen op het protocol te staan, verder alleen maar 6,5-en en zevens. De eenvoudige wissels vielen het best in de smaak. Daarvoor kreeg de amazone een paar 7,5-en.

Sanne Glissenaar en Turmalin (v. Totilas) eindigden met 66,471% op de zesde plaats en Renske Boekhoud werd met Lord Lexington (v. Geniaal) achtste met 65,196%.

Children en pony’s

In de landenproef voor children was Marin de Baat de enige Nederlandse. Met Ladykiller Taonga (v. Ebony), waarmee ze eerder dit jaar nog in actie kwam op het EK, behaalde ze 69,85% en eindigde op plaats zes. De eerste vier plaatsen werden in beslag genomen door Duitse amazones.

Annabell de Bock zette in de individuele proef voor pony’s het beste Nederlandse resultaat neer. Met Glückspilz WF werd ze met 69,603% zevende.

Alle uitslagen.

