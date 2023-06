CDI Jardy: Charlotte Fry met zes (!) paarden internationaal Grand Prix geklasseerd

Charlotte Fry mag dan op de tweede plaats van de FEI Ranking staan, ze is in ieder geval de amazone die de meeste paarden op internationaal Grand Prix-niveau heeft lopen op dit moment. In het afgelopen half jaar startte ze al vijf Van Olst-paarden in de internationale Grand Prix (Glamourdale, Everdale, Lars van de Hoenderheide, Don Joe en Dark Legend) en afgelopen weekend kwam daar met Nespresso een zesde (!) bij. In Jardy reed Fry gisteren naar 69,13% in de Grand Prix, in de kür ging er met 77,085% (2e plaats) een flinke schep bovenop.