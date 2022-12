CDI Kronenberg: Dominique van Dalsen derde met nieuw PR

Voor de pony's op CDI Kronenberg stond vandaag individuele proef op het programma. Daarin zette Dominique van Dalsen het beste Nederlandse resultaat neer. Met Zky (v. Zodiak Boy For Future) reed de amazone naar 70,180%. Dat was in het grote deelnemersveld goed voor de gedeelde derde plaats en daarnaast een nieuw persoonlijk record.