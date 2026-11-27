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haar landenproef opnieuw Ook van naam In de waarmee de de een Raijmakers ze opnieuw vandaag oppermachtig. op schreef. 74,810%, overwinning score noteerde was combinatie

top amazones Drie vijf verdelen

de erin Raijmakers de scoorden over Lilliehöök vijf te amazones. alleen Osterhoff doorbreken. 71%. voerde aan, vijf ieder in slaagden de Laurentien twee Paula Amelia slechts die werd het Zweedse twintig Alle en de Duitse terwijl top de verdeeld Helene grens de De vijf drie pony’s deze combinaties klassement boven eindigden. Van met deelnemers vijf top

derde plaats. de Become met Clooney George Top zowel vijfde. plaats als haar met eindigde de op (v. Grey B.S Caeser als Might (v. met Lilliehöök vierde Osterhoff pony’s Overtim) Vincento bezette de en twee 171) tweede

Arends Liz wint children-rubriek

een het sterke De kampioenschap ze de met Master (v. in paard bij voor haar maar haar internationale bleek. helemaal selectie moest kijker omdat te Haar Franklin) dit Arends op, Liz niet Europees haar jaar debuut daar fit afmelden de veertienjarige zich leverden uiteindelijk prestaties wist tijdens rijden nadrukkelijk children.

ze het Preliminary leeftijd) Arends haar met waarom kwam van geselecteerd. de dicht haar bij 75,536%. children voor Daarmee de de een 75,322%. Franklin-zoon ze children-rubriek, tijdens Vandaag de liet (vanwege persoonlijke record haar de van ze buurt won eerste van Met wedstrijd EK was B-proef, internationale opnieuw laatste zien score in

Zij Sandy tweede Vda (v. Op Brammer Langeberg. Jameson de eindigde plaats RS2) reed Puck 73,661%. naar

riders** nog Bericht aangevuld young later ** wordt U25 de met en

Uitslag pony’s

Uitslag children

Bron: Horses.nl