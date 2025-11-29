CDI Kronenberg: Mirthe Willig ook in individuele proef beste Nederlandse

Mirthe Willig op goed op dreef op CDI Kronenberg: vrijdag won ze de landenproef voor junioren en vandaag in de individuele proef was ze opnieuw de beste Nederlandse. Hierin reed ze de Just Biantoes (v. Desperado) naar de derde plaats achter de Deense Rikke Maria Schoubye Johansen met twee paarden.
de 69,608%, Mirthe Biantoes een Willig goed in persoonlijk proef. reed record vandaag Just merrie naar nieuw de individuele voor
Schoubye 1 2 én Johansen op
de (v. amazone overwinning Deense werd met ingehaald de Charmeur) 71,127% Carpaccio (v. met door Maria naar en reed voorbleef, Schoubye Willig, Londontime). die vandaag de Johansen. concurrentie vrijdag werd Lennon Zij Baunehoejens Rikke tweede
van Rooij Sophie
Tango plaatsen EK-combinatie Madleen Juan De amazones de en Eicken vrijdag door plaats. en zevende er Vandaag individuele vier, Don de landenproef vijf de Laura de Marie in Sofie 69,798%. zes op van voor Martin. B) Duitse Rooij werden werden Wegmann, bezet derde en 67,451% Tango met de was B (v. daarmee In Cesarine von proef en
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.