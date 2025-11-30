CDI Kronenberg: Overwinning voor Van der Putten in Inter I kür op muziek met About You RS2

Marieke van der Putten kende een uitstekend weekend in Kronenberg. Na haar overwinning in de 3* Kür op muziek met Zantana RS2 N.O.P. (v. Zonik) won ze ook de 1* Intermediaire I-kür op muziek, ditmaal met About You Rs2 (v. Ac-DC) met een sterke score van 76,609%. Kris de Vries sloot haar succesvolle weekend af met opnieuw een tweede plaats. Met Lexington (v. Dark Pleasure) scoorde ze 75,025% en bleef daarmee ruim voor op Bianca Nowag-Aulenbrock, die met Vaida-Girl Old (v. Vitalis) tot 72,300% kwam.
Met plaats. ze de de merrie Suraya ze weekend op bracht het daar Lübkemann naar Hendrikx in. debuterende Flanagan het de bij Benicio) podium verandering sloot af. voorfront, Vivaldi) amazone top de Sharon twaalfjarige echt hele het Benicia 71,517%. RP (v. buiten internationaal niet aansluiting reed de maar vandaag kon 72,792% (v. vinden net met vijf viel Met Belgische vierde
Uitslag
