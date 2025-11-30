CDI Kronenberg: Overwinning voor Van der Putten in Inter I kür op muziek met About You RS2

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
CDI Kronenberg: Overwinning voor Van der Putten in Inter I kür op muziek met About You RS2 featured image
Marieke van der Putten met About You RS2 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Marieke van der Putten kende een uitstekend weekend in Kronenberg. Na haar overwinning in de 3* Kür op muziek met Zantana RS2 N.O.P. (v. Zonik) won ze ook de 1* Intermediaire I-kür op muziek, ditmaal met About You Rs2 (v. Ac-DC) met een sterke score van 76,609%. Kris de Vries sloot haar succesvolle weekend af met opnieuw een tweede plaats. Met Lexington (v. Dark Pleasure) scoorde ze 75,025% en bleef daarmee ruim voor op Bianca Nowag-Aulenbrock, die met Vaida-Girl Old (v. Vitalis) tot 72,300% kwam.

