CDI Le Mans: De Vries, van Schaik en Roffel succesvol in Inter I

Haras de Jardy staat dit weekend volledig in het teken van de dressuursport. Voor Nederland reisden onder andere Kris de Vries, Marijke van Schaik en Hennie Roffel af. Zij kwamen vanochtend al vroeg aan start in de CDI1* Inter I en niet zonder succes. De Vries reed Lexington (v. Dark Pleasure) naar de tweede plaats en van Schaik volgde met Iwardo A F (v. Dorado) op plaats drie. Hennie Roffel had twee ijzers in het vuur en werd met Remy Martin TKJ (v. Alwin 469) vijfde.

De winst was voor de Australische Simone Pearce. De Olympische amazone sloeg kortgeleden de handen ineen met partner Martin Fuchs en is bezig om een rij talentvolle paarden klaar te stomen voor het hoogste niveau. In de tienjarige Fine Art von Bellin (v. Fidertanz) heeft ze zeker een paard gevonden voor het hogere werk en de combinatie won vandaag met 72.108% ruimschoots de Inter I.

Kris de Vries volgde met de pas achtjarige Lexington op de tweede plaats. De combinatie scoorde 69.363%. Marijke van Schaik nestelde zich op de derde plaats door Iwardo A F naar 67.441% te sturen. Hennie Roffel eindigde ook in de top vijf en kreeg voor haar proef met Remy Marin TKJ van de juryleden 67.304%.

Bron: Horses.nl