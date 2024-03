CDI Lier: Belgische top drie in Inter I-Kür, Heijkoop vijfde

De Intermédiaire I-Kür op CDI Lier kende een winnares in Jorinde Verwimp en de Viscount-zoon Vicomte de Reyves. Echtgenoten Tommie Visser en Rob van Puijenbroek eindigden op plaatsen twee en drie en maakten er daarmee een compleet Belgische top drie van. Daniëlle Heijkoop reed Pavo Cup-kampioen Mac Toto USB (Toto Jr. x Jazz) met 71,615% naar de vijfde plaats.

De verschillen tussen de nummers een, twee en drie waren maar minimaal. Jorinde Verwimp behaalde 73,575%, de als derde geplaatste Rob van Puijenbroek liet een score van 73,415% optekenen. Het was dus Verwimp die met de elfjarige Vicomte de Reyves de eerste prijs in ontvangst mocht komen nemen. De Hannoveraans-gefokte hengst maakte vooral indruk in de galoptour en scoorde daar meerdere 7,5-en en achten.

Visser en Van Puijenbroek twee en drie

Tommie Visser en Karma Begijnhoeve (Desperado x Negro) werden door drie van de vijf juryleden aan kop geplaatst, bij de andere twee juryleden werd het een vierde en vijfde plaats. Een foutje in de serie om de drie (vier vijven en een zeven) zorgde er in ieder geval voor dat hij, na zijn overwinning in de Prix St. Georges, nu genoegen moest nemen met de tweede prijs. Van Puijenbroek en Quinten Begijnhoeve (Heros Begijnhoeve x Ferro) kregen de hoogste punten voor onder andere de schouderbinnenwaarts rechts, de uitgestrekte draf en het galopappuyement naar rechts.

Heijkoop vijfde

Mac Toto USB, die in Lier zijn eerste internationale wedstrijd loopt, scoorde met Daniëlle Heijkoop in het zadel een hoop 7,5-en, maar de pirouettes zijn nog aan de grote kant en in de serie om de twee raakte de zwarte ruin de kluts even kwijt. Dat leverde vier vieren en een vijf op en haalde de score wat naar beneden.

Bron: Horses.nl