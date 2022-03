CDI Lier: Brandy Bos in de prijzen met kaderscore

Brandy Bos is vandaag uitstekend begonnen aan CDI Lier. In de landenproef voor young riders scoorde de amazone met Florett W (Jazz x Sandro Hit) de B-kaderscore van 70,245%. Daarmee bemachtigde het duo, dat bij het internationale debuut vorig jaar in Grote-Brogel alle drie de proeven won, op hun tweede CDI de zesde prijs.