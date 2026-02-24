Esmee Boers bovenaan in Lier met nieuw PR: ‘Monty vond het indrukwekkend maar bleef goed bij mij’

Ellen Liem
Esmee Boers bovenaan in Lier met nieuw PR: ‘Monty vond het indrukwekkend maar bleef goed bij mij’ featured image
Esmee Boers met Montreux op CDI Lier. Foto: Leanjo de Koster/Digishots
Door Ellen Liem

Nationaal scoorde Esmee Boers met Montreux (Ferdeaux x San Remo) al boven de 70% en dat deden ze vandaag voor het eerst ook internationaal. Op de openingsdag van CDI Lier reed de combinatie naar een nieuw persoonlijk record van 70,529% en won daarmee de landenproef voor Young Riders.


