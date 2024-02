CDI Lier: Floor Kulik en Verdi de la Fazenda tweede in landenproef

Floor Kulik is op CDI Lier bezig aan een sterk internationaal debuut met Verdi de la Fazenda (v. Florett As), het voormalige toppaard van Thalia Rockx. In de inloopproef voor children reed de prille combinatie dinsdag naar de zesde plaats en vandaag ging er een flinke schep bovenop. Met de fraaie score van 75,850% werden Floor en Verdi tweede in de landenproef.

Na de zevende plaats in de inloopproef klommen Levi Heusinkveld en Harimann (v. Fidertanz) vandaag in de landenproef met 75,775% op naar de derde plek. Daarachter nog een Nederlandse combinatie: Fyline Boschloo-Karsijns met Heavens Voice (v. Voice). Dinsdag tekenden zij in de inloopproef voor het beste Nederlandse resultaat, vandaag werden ze vierde met 73,650%. De Duitse Lilli von Helldorff ging op herhaling. Nadat ze met Tropensonne (v. Tobago) de inloopproef won, was ze vandaag met 78,900% opnieuw de winnares.

Pony’s

Bij de pony’s is Sissi Gijsen is goed op dreef. Zowel dinsdag in de landenproef als vandaag in de individuele proef zette ze met New Star (v. Speyksbosch Nelson) het beste Nederlandse resultaat neer. Vandaag was dat 70,496% en de vierde plaats in de individuele proef die gedomineerd werden door Duitse amazones met op één Feodora von Roeder en Morgensterns Delicius (v. FS Daddy Cool). Hun proef werd beloond met 74,189%.

Uitslag landenproef children

Uitslag landenproef pony’s

Bron: Horses.nl