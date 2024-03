CDI Lier: Fry en Nespresso winnen 3* Kür, Sekreve en Hitmaker vierde

Gisteravond heeft Charlotte Fry de driesterren Grand Prix Kür op CDI Lier gewonnen. Met de KWPN en NRPS goedgekeurde hengst Nespresso (Negro x Tenerife VDL) behaalde de Britse amazone een score van 76,605%. Jennifer Sekreve had de KWPN-hengst Hitmaker (Wynton x Cabochon) er goed aan staan en eindigde met 72,330% op de vierde plaats.

Charlotte Fry hield Nespresso na zijn internationale Grand Prix-debuut in Jardy in juni afgelopen jaar tot aan februari dit jaar thuis. Op de nationale wedstrijd in Nieuwe-Wetering begin februari liep hij naar 73,315% en in Lier volgde zijn internationale rentree. In de Grand Prix scoorden ze met 74,283% een dik PR, in de Kür bleven ze met 76,605% net onder de score van Jardy (77,085%). Voor de meeste onderdelen verschenen er wel één of meerdere achten op het protocol, maar de pirouettes waren iets aan de grote kant en werden voornamelijk met 6,5-en en zevens beoordeeld. De scores liepen uiteen van 74,625% tot 79,875%.

Sekreve vierde

Malin Wahlkamp-Nilson en Zackson (Zack x Don Primero) werden met 76,020% tweede. De tienjarige SWB-ruin scoorde het hoogst met de draftour en de passage. Op drie volgden Carina Scholz en Quinto (Quaterback x De Niro). Jennifer Sekreve en Hitmaker eindigden met 72,330% op vier. De hengst liep in Lier zijn eerste (internationale) Kür en bleef daarbij foutloos. Voor de eners en de pirouette naar rechts kreeg Sekreve van het Franse jurylid Isabelle Judet achten.

Bron: Horses.nl