CDI Lier: Fyline Boschloo-Karsijns derde in individuele proef children, Gijsen vierde bij pony’s

Fyline Boschloo-Karsijns heeft CDI Lier afgesloten met een derde plaats in de individuele proef voor children. Met Heavens Voice (v. Voice) zette ze een score van 73,033% neer. In de kür voor pony's zette Sissi Gijsen het beste Nederlandse resultaat neer. Met New Star scoorde ze 74,092% en eindigde daarmee op de vierde plaats.

De individuele proef voor children kende een duidelijke winnares in Lilli von Helldorff. Met de Tobago-dochter Tropensonne behaalde ze 77,324% , bijna drie procent meer dan de eveneens Duitse Ava Osing met Darjeeling (v. Don Darius), die voorheen op internationaal Lichte Tour-niveau werd uitgebracht door Evelyn Eger. Fyline Boschloo-Karsijns was voor de tweede keer de beste Nederlandse bij de children. Na een vierde plek in zowel de inloopproef als de landenproef klom ze vandaag een plaatsje op. Britt Kikkert-van der Linde werd met Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari Texel) vierde, net voor Floor Kulik met Verdi de la Fazenda (v. Florett As).

Pony’s

De kür op muziek voor pony’s werd gewonnen door Feodora von Roeder en Morgensterns Delicius (v. FS Daddy Cool). Alle drie de juryleden plaatsen de Duitse amazone aan kop en met 76,783% reed ze zich dik anderhalve procent los van haar landgenote Nora Feldmann. Sissi Gijsen eindigde met New Star als beste Nederlandse net buiten de top drie. Britt Kikkert-van der Linde werd zesde. Met Nur für dich (v. Nagano) liet ze 72,850% optekenen en eindigde op plaats zes.

Uitslag individuele proef children.

Uitslag kür pony’s.

Bron: Horses.nl