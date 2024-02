CDI Lier: Jamie van Egdom sluit debuut af met vierde plaats

Bij haar internationale young riders-debuut op CDI Lier wist Jamie van Egdom zich met Dancing Soulmate (Jazz x Negro) iedere dag te verbeteren. Het duo begon met een vijftiende plaats in de landenproef, klom in de individuele proef op naar de tiende plaats en vandaag in de kür werden ze met 71,558% knap vierde. Dat betekende ook het beste Nederlandse resultaat.

De overwinning ging naar Amanda Linholm. De Zweedse amazone reed met Tiramisu (v. Tailormade Tempatation) naar 75,269%. De Duitse Lisa-Pinou Baumgürtel en ZinQ Emma FH (v. Escolar), de winnaars van de individuele proef, werd vandaag tweede met 72,692%.

Isabelle Bergsma

Voor Nederland viel ook Isabelle Bergsma in de prijzen. De amazone, die in de landen- en de individuele proef de beste Nederlandse was, werd met Havita OMHG (v. Chippendale) zesde met 71,117%.

