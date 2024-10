CDI Lier organiseert FEI Nations Cup-wedstrijd in 2025

CDI Lier organiseert volgend jaar de eerste FEI Nations Cup dressuur op Belgische bodem. De organisatie, bestaande uit FEI Dressuurcomité-lid Thomas Eyckmans, Grand Prix-ruiter Wim Verwimp en Joyce Lebon is bekend van het jaarlijks terugkerende CDI Lier in februari/maart en de Belgische Kampioenschappen. Daar is nu in de vorm van CDIO Lier een tweede internationale wedstrijd aan toegevoegd, zo meldt Eurodressage.