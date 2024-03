CDI Lier: Rowena Weggelaar derde in U25 kür

Rowena Weggelaar en Don Quichot (v. United), die eerder deze maand in Le Mans een winnend internationaal U25-debuut maakten, hebben CDI Lier vandaag succesvol afgesloten. In de U25 kür danste het duo naar 73,550% en de derde plaats. Daarmee maakte Weggelaar een mooie opmars op het Belgische CDI nadat ze achtste werd in de Intermédiaire II en vijfde in de Grand Prix U25.

Ook de plaatsen vier, vijf en zes werden bezet door Nederlandse amazones. Julia Bouthoorn reed Choice Finch (v. Voice) met 72,917% naar de vierde plaats en vlak daarachter volgde Milou Dees. Haar kür met Francesco (v. Florencio) werd beloond met 72,817%. Kimberly Pap had de eerste twee dagen een abonnement op de derde plaats. Vandaag werd het de zesde prijs, haar kür met Just A Dream (v. Dream Boy) werd beoordeeld met 72,358%.

Tweede zege voor Collin

Unanieme winnares was Luca Sophia Collin met een score van 76,758%. Na haar eerste plaats in de Intermédiaire II en tweede plaats in de Grand Prix U25, mocht de Duitse amazone na de kür met Fuhur (v. Fürstenreich) haar tweede hoofdprijs in ontvangst nemen. De 15-jarige Fuhrer is geen onbekende: de ruin werd eerder door Elena Sidneva, Anna Kasprzak en Patrik Kittel in de internationale Grand Prix uitgebracht.

Goede leraar

“Fuhur is het hele afgelopen seizoen geblesseerd geweest, dus ik ben echt heel blij dat hij zo goed op weg is”, vertelt Luca Sophia Collin. “Hij is echt een lief paard. Als ik een fout maak, heeft hij ook zoiets van ‘geen probleem, we doen het nog gewoon nog een keer’. Dit is ons eerste seizoen samen, we hebben al een paar nationale wedstrijden gereden. Furuh is een goede leraar en werd Zweeds kampioen met mijn trainer Patrik Kittel.”

Senioren GP-debuut

Fuhur is niet het enige paard dat Luca Sophia Collin naar Lier heeft meegenomen. Morgen maakt ze haar 3* Grand Prix-debuut met haar voormalige U25-paard Ferrero D (v. Tuschinski). “Hij is een beetje een speciaal paard, maar hij is echt leuk. Ik heb geen hoge verwachtingen, maar ik ga wel genieten. Ik kijk er naar uit om mijn debuut in de Grand Prix te maken.”

Van der Steen

Ook de Belgische Amber van den Steen presteerde constant. Met de Fame (v. Ampère) werd ze tweede in de Intermédiaire II, won de Grand Prix U25 en in de kür was er met 69,951% een tweede plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht